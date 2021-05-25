ÇAY'DAKİ ENERJİ SANTRALİNDE ÇIKAN YANGININ ZARARI 6 MİLYON LİRA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralindeki depolama sahasında geçen hafta çıkan yangında 40 bin ton civarında ve yaklaşık 6 milyon lira değerinde ham maddenin yanarak kül olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralindeki depolama sahasında geçen hafta çıkan yangında 40 bin ton civarında ve yaklaşık 6 milyon lira değerinde ham maddenin yanarak kül olduğu belirtildi.

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait biyokütle enerji santralinde 18 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, enerji üretiminde kullanılacak ağaç kökü, mısır ve saman balyalarının depolandığı açık alanda başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen, 170 dönümlük alanı etkileyen, çevresindeki çiftlik evleri ve bahçeleri de tehdit eden yangın, 2 gün sonra kontrol altına alındı. Toplamda 15 kişi ve 8 çiftliğin etkilendiği yangında, 58 büyükbaş ve 460 küçükbaş hayvan tahliye edilerek kurtarıldı.

Kontrol altına alınmasına rağmen tesisteki ham maddelerin bulunduğu bölgede yangın içten içe devam ediyor. Tesisin bulunduğu bölgede duman yoğunluğu görülürken, hafif esen rüzgarın şiddetlenip, yangını yeniden alevlendirmesinden endişe ediliyor. Yangında çiftlik ve besihaneleri hasar görenler ise onarım için yangının sönmesini bekliyor. Tesise ait ekiplerin yanı sıra Çay Belediyesi'ne ait itfaiye araçları da yangının diğer stok sahalardaki ham maddelere sıçraması ihtimaline karşılık hazırda bekletiliyor. Ana tesisle ham madde stok sahalarının arasındaki mesafe de iş makineleriyle tarafından açılarak önlem alındı. Son yangında 40 bin ton civarında ve yaklaşık 6 milyon lira değerinde ham maddenin yanarak kül olduğu belirtildi.

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Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı