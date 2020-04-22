Çay'da "sıcak asfalt" çalışmaları başladı
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Hüseyin Atlı, Afyon, Çay, Güncel

Çay'da "sıcak asfalt" çalışmaları başladı

Afyonkarahisar İl Özel İdare ekipleri, Çay ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

22.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:28
Çay'da

Afyonkarahisar İl Özel İdare ekipleri, Çay ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Ekipler, Cumhuiyet Bulvarı üzerindeki 5 kilometrelik mesafeyi iş makineleriyle zemini hazırlayarak sıcak asfalt dökümünü gerçekleştiriyor.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, seçim vaatleri arasında yer alan Cumhuriyet Bulvarını sıcak asfalt ile kaplama sözünü hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Sıcak asfalt ile kaplanan yol güzergahının ilçenin kent merkezinin önemli noktası olduğunu dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"İlçe halkımız tarafından yoğun kullanılan Cumhuriyet Bulvarımız 5 kilometrelik bir mesafe ve bugün itibariyle sıcak asfaltla kaplanıyor. Bu çalışma ayrıca bizim seçim vaadimiz arasındaydı ve bunu bugün gerçekleştiriyoruz. Kısa sürede de asfaltlama çalışmalarımız tamamlanacak. Zor günlerden geçtiğimiz günlerde belediye olarak çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Halkımız evde kalsın, biz yollar ve parklar yapmaya devam edeceğiz."

Atlı, sıcak asfalt çalışmalarında ilçelerine destek olan İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban'a ve personeline teşekkür etti.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürü Faik Karakoç da yapılan 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

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