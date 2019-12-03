Çay'da kış lastiği uygulaması
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.
03.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:40
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.
Çay - Dinar kara yolunun 5. kilometresinde ilçe jandarma ekipleri, yapılan denetimlerde sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.
Ekipler, kış lastiği takmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA