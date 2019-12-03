Çay'da kış lastiği uygulaması
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Çay'da kış lastiği uygulaması

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

03.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:40
Çay'da kış lastiği uygulaması

Afyonkarahisar'ın ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.


Çay - kara yolunun 5. kilometresinde ilçe ekipleri, yapılan denetimlerde sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, kış lastiği takmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA
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