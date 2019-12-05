Çay'da fidan dağıtımı
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Çay'da fidan dağıtımı

Çay İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe halkına 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı.

05.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:32
Çay'da fidan dağıtımı

İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe halkına 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı.


Belediye hizmet binası önünde Çay İlçe Orman İşletme Şefliği görevlileri tarafından 4 bin adet ceviz, 4 bin adet badem ve 2 bin adet iğde ağaç fidanı olmak üzere toplam 10 bin fidan dağıtıldı.


İlçe halkı Çay Orman İşletme Şefliğine fidanlar için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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