ÇAY'DA DOLU VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
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ÇAY'DA DOLU VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

ÇAY'DA DOLU VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde dün saat 15.00'te başlayan dolu ve yağmur maddi hasara neden oldu.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde dün saat 15.00'te başlayan dolu ve yağmur maddi hasara neden oldu. 2 saat süren yağışlarda, başta devlet hastanesi olmak üzere 3 mahallede onlarca evin bodrum katını su bastı.

Kaymakamlık muhtarlara genelge göndererek, zarara uğrayan ailelerin tespit edilmesini istedi. İtfaiye ekipleri, sabaha kadar su basan evlerin su tahliye çalışmalarını yürüttü. İstasyon Mahallesi'ndeki besi çiftlikleri selden zarar gördü. Samanlar su içerisinde kaldı. Büyükbaş hayvanlar tahliye edilerek boğulmaktan son anda kurtarıldı. İlçede son yılların en büyük dolu ve yağışında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Besi çiftliğinin büyük hasara uğradığını belirten Mustafa Canıağır, Yağışların bu kadar etkili olacağını hiç beklemiyorduk. Bir anda bastırdı. Yukardan gelen sel, çiftliği kapladı. Şaşırdık. Hayvanları kurtaralım derken, yem çuvalları, saman ve ot sular içerisinde kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Zararımız çok dedi.

Belediye başkanı Hüseyin Atlı, 2 saat süren şiddetli yağışların ilçeyi esir aldığını belirterek, Aşağıdaki mahalleler ve bazı çiftlikler etkilendi. Bazı evlerin birinci katları su bastı. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çok şükür can kaybımız yok. Bazı vatandaşlarımızın maddi kayıpları oldu. Kaymakam Mehmet Durgut Bey ile yaraları sarmak için çalışmalara başlayacağız. İlçemize büyük geçmiş olsun dedi.

ÇAY'DA DOLU VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
ÇAY'DA DOLU VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
ÇAY'DA DOLU VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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