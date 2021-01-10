Çay'da 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesildi
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Çay'da 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesildi

10.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:58
Çay'da 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasında durdurulan otomobildeki şüphelilerin üstünde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasında durdurulan otomobildeki şüphelilerin üstünde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eber köyündeki önleyici kolluk devriyesinde durdurduğu otomobildeki şüpheli 3 kişinin üst aramasında 162 gram kenevir tohumu ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Otomobildeki 2 kişiye adli işlem başlatan jandarma ekipleri, şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal etiklerinden dolayı da 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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