Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrikada son aşamaya gelindi - Haberler
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Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrikada son aşamaya gelindi

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'nin başlıca geçim kaynağı olan çayın atıklarından mangal kömürü ve elektrik üretilmesi amacıyla kurulan fabrikada son aşamaya gelindi.

ÇAY, AFYON (AA) - Rize'nin başlıca geçim kaynağı olan çayın atıklarından mangal kömürü ve elektrik üretilmesi amacıyla kurulan fabrikada son aşamaya gelindi.

Rize Belediyesi, çay atıklarının mangal kömürü ve elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde Ağustos 2020'de fabrika kurulumuna başladı.

İnşaatı tamamlanan ve makine montajları yapılan fabrikada çay çöpü, işlenerek mangal kömürü haline dönüştürülecek ve çay çöpünden çıkan yüzde 16'lık yağdan oluşacak gazla elektrik üretilecek.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, Türkiye'de geçmiş yıllarda fındık kabuğu ve mısır silajlarından mangal kömürü yapıldığını söyledi.

Kendilerinin de çay çöpünden mangal kömürü yapmayı denediklerini aktaran Metin, şöyle devam etti:

"Bir yıllık bir deneme süreci vardı. Laboratuvarlarda da denemeler yaptık. Başka şehirlere de çay çöpü yollayarak mangal kömürü yaptırdık. Uygulama da yaptık, is ve koku veriyor mu diye. Baktık ki Türkiye'de çay çöpünden en kaliteli mangal kömürünü ortaya çıkarmış oluyoruz. 6 bin kalori düzeyinde bir ısı derecesi var. Aynı zamanda mangalda kalma süresi de güçlü. Yaklaşık 5-6 saat kalabiliyor. Çok kaliteli bir kömür ortaya çıkmış oldu." dedi.

Başkan Metin, 15-20 gün içerisinde imalata başlayacaklarını belirterek, "Çay çöpünden mangal kömürü üretmeye başlayacağız. Fabrika ilk olduğu için kendi içerisinde eksikler olabilir. Eksikler giderildiğinde yaklaşık 2-3 ay içerisinde tam kapasiteye geçmiş olacak." diye konuştu.

Fabrikada 30 kişi istihdam edilecek

Fabrikaya çay çöplerini yığmaya devam ettiklerini kaydeden Metin, tesiste 30 kişilik bir istihdam sağlanacağına dikkati çekti.

Metin, 5 dönümlük fabrikanın üzerinde güneş panelleriyle enerji üreteceklerini ifade ederek, "Çayın yağ kısmından da enerji üretilecek. Yıllık 10 bin ton çay çöpünden yaklaşık 3 bin 500 ile 4 bin ton arasında mangal kömürü elde etmiş olacağız. Bu da ciddi anlamda belediyemize gelir getirmiş olacak." dedi.

Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrikada son aşamaya gelindi

Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrikada son aşamaya gelindi

Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrikada son aşamaya gelindi

Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrikada son aşamaya gelindi

Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrikada son aşamaya gelindi
AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrikada son aşamaya gelindi - Haberler
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