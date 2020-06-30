'Çay bayattı' bahanesiyle tabancayla vurulan öğretmen yoğun bakımda ADANA'da, ailesine ait kafeteryada çalışan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık(33), 'çay bayat' diyerek, tartışma çıkaran gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

ADANA'da, ailesine ait kafeteryada çalışan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık(33), 'çay bayat' diyerek, tartışma çıkaran gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Öğretmen Yaltırık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan polis, tabancayı ateşleyen saldırganı, bir apartmanın bahçesinde, 2 aracın arasına yatarak saklanmış halde buldu. Kaçan 3 şüpheliden biri daha yakalanırken, 2 şüpheli için çalışmalar sürüyor. Şakir Yaltırık'ın amcası Nevzat Yaltırık, "Şakir'e 'Neden bizimle sert konuşuyorsun' diyerek ateş açmışlar. Yeğenim eğitimci, asla böyle bir şey yapmaz. Adalete güveniyoruz. İnşallah gereken yapılır" dedi.

Olay, bu gece saat 02.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık (33), okulların tatil olması nedeniyle memleketine gelerek, ailesine ait kafeteryada çalışmaya başladı.

İddiaya göre gece yarısı kafeteryaya gelen 4 kişi, Şakir Yaltırık'tan çay istedi. Getirilen çayı beğenmeyen 4 kişi, 'Çay bayat' diyerek, tartışma çıkardı. Bu sırada gruptan bir kişi, belindeki tabancayı çekerek, Yaltırık'a 5 el ateş etti. Yaltırk, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar, geldikleri araçla kaçtı. Şakir Yaltırık ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen öğretmen, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. APARTMAN BAHÇESİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDIOlayın ardından saldırganların peşine düşen polis, aracın kaçış güzergahında önlem alıp, ara sokaklarda arama yaptı. Araç, Toros Mahallesi 78174 Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüphelilerin saklanmış olabilecekleri ihtimali üzerine sokaktaki apartman bahçelerini didik didik aradı. İhbar üzerine 78170 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde, park halindeki 2 aracın arasında yatan şüpheli Ö.Ş., yakalanarak, gözaltına alındı.Öğretmeni vuran kişi olduğu saptanan Ö.Ş., tabancayı Seyhan Baraj Gölü'ne attığını söyledi. Ö.Ş. Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli U.B. yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.'YEĞENİM EĞİTİMCİDİR, ASLA SERT KONUŞMAZ'Şakir Yaltırık'ın amcası Nevzat Yaltırık, "Ben kafeden ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra olay gerçekleşmiş. Şüpheliler çevredekilere rahatsızlık vererek, geliyorlar. Sonrasında yeğenimden iki çay istiyorlar. Şakir de çaylarını doldururken içlerinden bir tanesi 'Neden bizimle konuşurken sert yapıyorsun?' diyor. Yeğenim eğitimcidir, asla böyle bir şey yapmaz. Şakir de 'Size sert yapmadım, çay hazırlatıyorum' derken, bir tanesi 'Vurun' diyor. Ne amaçla geldiler, kim gönderdi bilmiyoruz" diye konuştu.'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Yaltırık'ın ameliyatının iyi geçtiğini, kalçasında ve el kemiklerinde mermilerin isabet etmesi sonucu kırıklar olduğunu belirten amca Nevzat Yaltırık, "Biri cüzdanını almaya çalışmış. Demek ki çay bahane, bunların amacı farklı. Hepsi uyuşturucu madde kullanmışlar. Cüzdanını vermeyince sıkıyorlar. Biz adalete güveniyoruz, inşallah gereği yapılır" dedi.

Kaynak: DHA