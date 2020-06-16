Çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar birbirleriyle yarıştı Çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar birbirleriyle yarıştı Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar birbirleriyle yarıştı.

Çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar birbirleriyle yarıştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar birbirleriyle yarıştı.

Ziraat 900 ve diğerleri olmak üzere iki ayrı cins kategorisinde yarışan kirazlar jüri üyeleri tarafından tat, aroma, büyüklük, ağırlık, dayanıklılık, görsellik açısından değerlendirildi.

Jüri Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker yaptığı değerlendirmede, "Çanakkale bölgesi meyvecilik açısından son derece önemli bir bölge. Sert çekirdekli meyvelerde zeytin, kiraz, şeftali ve nektarın olmak üzere yüksek kalite özellikleriyle yetiştirebiliyoruz. Bugün kiraz türüyle ilgili olarak bir araya geldik. Lapseki kirazı oldukça yüksek kaliteye ulaşıyor. En önemli kalite öğemiz meyvenin iriliği. Kirazda irilik arttıkça kalitesi zenginleşmiş oluyor. Diğer taraftan kuru madde miktarı, sap özellikleri de iyi derecede olması lazım" dedi.

Lapseki İlçe Gıda ve Orman Müdürü Ali Kaçan bölgede üretilen kirazların kalite bakımından birbirleriyle yarıştığını ifade etti. Ziraat 900 ve diğer cins kirazların kriterlerine bakılarak ölçüleceğine dikkat çeken Kaçan, "Bölgemizde yetişen kirazlar renk, tat ve aroma bakımından yoğun bileşenlere sahip. Ürünlerimiz hem iç piyasada hem de ihracatta kendisine pazar payı buluyor. 8 bin 500 dekar alanda kiraz ekimi söz konusu. 7 bin ila 10 bin ton arası hasat yapılmakta" diye konuştu.

35. Geleneksel Kiraz Festivali kutlamalarına korona virüs engeli

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde her yıl geleneksel hale getirilen ve bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan kiraz festivali kutlamaları ülke genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle yapılmayacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Daha önceki yıllarda kiraz festivali olarak düzenliyorduk. Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerimiz oluyordu. Bu yıl üreticilerimizin emeklerine karşılık sadece kiraz yarışmasına yer verdik. Bugün değerli jüri üyelerimiz burada sıralamayı belirleyecek. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ziraat 900 dalında; Ahmet Aksoy birinci, Şüheda Doğan ikinci, Mehmet Şen üçüncü, Halil İş dördüncü, İbrahim Çırak beşinci oldu. Diğer cinslerde; birinciliği Muammer Çoban alırken, Nagihan Okutucu ikinci, Büşra Gündüz üçüncü, Mehmet Turgut dördüncü, Fatma Okutucu beşinci oldu. Dereceye girenlere sırasıyla 2 bin 500 lira, bin 500 lira, bin lira, 500 lira ve 300 lira para ödülü dağıtıldı.

Kaynak: İHA