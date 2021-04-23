Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor

Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yetişen, lezzeti ve çay bardağına sığmayan iriliğiyle meşhur 'Lapseki Devi' cinsi kiraz, tüketiciyle buluşmak için gün sayıyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yetişen, lezzeti ve çay bardağına sığmayan iriliğiyle meşhur 'Lapseki Devi' cinsi kiraz, tüketiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yaklaşık 20 gün sonra hasadına başlanması beklenen kirazda üretici, bu yıl elde edilecek mahsulden umutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bahçelerde kiraz ağaçlarında çiçeklerin yerini meyveler almaya başladı. Kiraz bahçelerindeki görüntü görsel şölen oluştururken, üretici ise bu yıl umutlu olduklarını söyledi. Kiraz hasadının yaklaşık 20 gün sonra başlayacağı belirtildi. Çay bardağına sığmayan büyüklüğünün yanı sıra aromasıyla beğenilen 'Lapseki Devi' cinsi ile birlikte birçok kiraz çeşidi, tüketiciyle buluşacak.

Kiraz üreticisi Cihat Gündüz, "Şu anda kiraz ağaçlarımızdaki çiçeklerimiz dökmeye başladı. Yüzde 50 çiçek, yüzde 50 kiraz taneleri dallarda oluşuyor. Bu yıl verim iyi olacak gibi gözüküyor. Havalar kiraz sezonu için iyi gitti. Kiraz ağaçlarının çiçek döneminde yağmur da yağmadı. Bu yıl kiraz hasadından çok umutluyuz. Lapseki'nin bereketli havası ve toprağı münasebetiyle kirazlarımız lezzetli bir şekilde yetişiyor. Bu da Lapseki çiftçisinin kiraz bakımını, gübreleme ve ilaçlamayı iyi yapmasından kaynaklanıyor. Bu etkenlerle birlikte Lapseki kirazımız büyüklüğüyle çay bardağına girmiyor" dedi.Kiraz ağaçlarında oluşan görsel şölenin, tüketicinin damak tadında da şölen oluşturacağını kaydeden Cihat Gündüz şunları söyledi:

"Lapseki Devi dediğimiz 34-36 kalibre olan, çay bardağına sığmayan kirazımızın taneleri çiçeklerin ardından dalda çıkmaya başladı. Yeşil ile beyazın buluştuğu bir ağaç. İnşallah sonunda da tüketicimizin damaklarına müthiş tat verecek Lapseki Devi yaklaşık 20 gün içerisinde tüketicilerimizle buluşacak. Kirazımız aroması ve iriliğiyle dünyanın en iyi kirazları arasında yer alıyor. Şu anda kirazlarımız nohut kadar büyüklükte, 20 ile 30 gün arasında hava şartlarına göre olgunlaşmasını bekliyoruz" 


Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ömer Ali Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Suat Arslanboğa Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:46:28. #1.15#

title