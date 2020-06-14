Çay bardağına sığmayan kirazlar yarışma için hazırlandı
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Çay bardağına sığmayan kirazlar yarışma için hazırlandı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan kiraz yarışması için üreticiler kirazlarını hazırladı.

Çay bardağına sığmayan kirazlar yarışma için hazırlandı
14.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:16

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan kiraz yarışması için üreticiler kirazlarını hazırladı. Bir süredir hasat yapan üreticiler, yarışmaya katılacakları 'Lapseki Devi' adı verilen kirazları ağaçlarda bırakıp, korudu. İyice büyümesi beklenen kirazlar, yarın yapılacak yarışma öncesi hasat edildi. Yarışmaya gönderilecek kirazlar çay bardaklarına konularak seçildi. Bardağa sığmayan kirazlar yarışma için ayrıldı.

Lapseki Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 35'inci Kiraz Festivali'ni iptal etti. Ancak en iyi kiraz yarışması 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 16.00'da Lapseki Belediyesi hizmet binasında gerçekleşecek olan kiraz yarışmasına 5 üretici katılacak. Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonunda birinciye 2 bin 500, ikinciye 1500, üçüncüye 1000, dördüncüye 500, beşinciye 300 TL ödül verilecek. Lapseki'de yarışmaya hazırlanan üreticiler de kirazlarını hazırlamaya başladı. Üretici Cihat Gündüz, iriliği nedeniyle çay bardağına sığmayan, 1 TL'den de büyük olan 'Lapseki Devi' adını verdiği kirazları yarışmaya sakladı. Hasadı bitiren Cihat Gündüz, yarışmaya katılacağı kirazları son güne kadar ağacın dallarında bekletti. Gündüz'ün kirazları, çay bardağına sığmayacak kadar büyüdü.Yarışmaya katılacağı kirazları son gün toplayacak olan Gündüz, derece almak için de iddialı olduğunu belirterek, "Bahçemizdeki kirazların hasadını yaptık. Allah bereket versin, çok güzel bir sezon geçti. İriliği ve tadıyla ünlü bir kirazımız. Lapseki Devi dediğimiz cinsin yetiştiği 6 ağacımızdaki kirazları yarışmaya sakladık. Boyutları 1 TL'den daha büyük. Ayrıca çay bardağına bile sığmıyor. Ciddi bir rakibim var. Onunla kıyasıya bir mücadeleye gireceğiz. Hayırlısı inşallah. Pazartesi günü yarışma için bu ağaçlardaki kirazlarımızı toplayacağız. Lapseki Devi, aroması ve iriliğiyle Türkiye'deki en ünlü kirazlarından bir tanesi" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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