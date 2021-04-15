Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesine ait iş birliği protokolü imzalandı
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Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesine ait iş birliği protokolü imzalandı

Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesine ait iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü arasında "Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi"ne ait iş birliği protokolü imzalandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü arasında "Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi"ne ait iş birliği protokolü imzalandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkta yapılan imza törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın katıldığı belirtildi.

Çay üretiminde verim ve kalitenin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması amacını taşıyan "Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi"nin Rize'de hayata geçirileceği aktarılan açıklamada, proje kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış çay bahçelerinin de nitelikli çay fidanlarıyla yenileneceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversite olarak bölgenin en önemli ürünü olan çayı koruyup, kalitesini ve verimini artırmanın yanında, ürettikleri ve destekledikleri projelerle Rize'ye ve Türkiye'ye katma değer sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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