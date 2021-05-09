Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları

Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Demirören Haber Ajansı / Muhammet KAÇAR - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'de 4 ilde yapılan çay tarımında yaklaşan hasat sezonu öncesi yeşilin farklı tonlarına bürünen çay bahçeleri, görsel şölen oluşturdu.

DOĞU Karadeniz'de 4 ilde yapılan çay tarımında yaklaşan hasat sezonu öncesi yeşilin farklı tonlarına bürünen çay bahçeleri, görsel şölen oluşturdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Her yıl mayıs ayı ortalarında başlayan yaş çay tarımı ekim ayı sonuna kadar sürüyor. Bölgede bu yıl da yaklaşan hasat sezonu öncesi yeşilin farklı tonlarına bürünen çay bahçeleri, görsel şölen oluşturdu. Çay filizlerinin açtığı bahçelerde doyumsuz manzaralar oluştu.  


Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları
Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet KAÇAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:57:54. #1.15#

title