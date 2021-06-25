Çay alma bahanesi ile börekçiye girdi sadaka kutusunu alıp kaçtı
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Çay alma bahanesi ile börekçiye girdi sadaka kutusunu alıp kaçtı

Çay alma bahanesi ile börekçiye girdi sadaka kutusunu alıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de bir börekçi dükkanına girip çay isteyen hırsız, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de bir börekçi dükkanına girip çay isteyen hırsız, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Bu kadarı da pes dedirten hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İslambey Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir börekçi dükkanında yaşandı. İddiaya göre, dükkana gelen ve dükkandan çalışan kadından bir bardak çay isteyen kişi, kadının çayı doldurduğunu anı fırsat bilip tezgahın üzerinde bulunan para dolu sadaka kutusunu beraberinde getirdiği poşetin içine koydu. Daha sonrasında çayı alıp dışarıya çıkan hırsız, elindeki çayı yere atarak hızla koşmaya başladı. Pes dedirten hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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