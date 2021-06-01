Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Açıklama
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Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Açıklama

Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Açıklama
Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli üreticilerimiz, bu yıl çay hasadının doğudan batıya aynı anda başladığı bilinmektedir.

Değerli üreticilerimiz, bu yıl çay hasadının doğudan batıya aynı anda başladığı bilinmektedir. Bu durum da bir yoğunluk oluşturduğu gibi 20 Mayısta 9. 980 ton, 21 Mayısta 9. 800 ton ve 22 Mayısta 11 Bin tonun üzerinde yaş çay alımı yapılarak kurumumuz kapasitesinin çok üzerine çıkılmıştır. Yaş çay alımına bağlı olarak Fabrikalarımız kapasitelerinin üzerinde yaş çay işlemektedir. Üreticilerimizin günlük satmaları gereken miktar kadar çay toplamalarını istirham ediyoruz. Çay alımları belirlenen kapasiteye uygun şekilde devam edecektir. Üreticilerimizin endişeye düşmeden normal şartlar dahilinde hasada devam etmeleri temennisiyle sağlık, huzur ve bereketli günler dileriz. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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