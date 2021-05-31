Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Basın Bülteni

Değerli üreticilerimiz, 24 Mayıs itibariyle 61. 500 ton yaş çay alımı yapılmıştır.

Değerli üreticilerimiz, 24 Mayıs itibariyle 61. 500 ton yaş çay alımı yapılmıştır. Malumlarınız üretim kapasitemiz 9. 020 ton/gündür. Buna rağmen 11 bin ton civarında yaş çay alım gerçekleşmektedir. Tüm gerçekler ortada iken üreticilerimizin yanlış yönlendirilmesi doğru ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Gün boyu tüm fabrikaları dolaşıyor hatta ve hatta tüm alımevleri, çay bahçeleri dolaşılıyor. Üreticilerimize gerçekler anlatılıyor, çay taze ve birkaç günde hasadı yapılıp bitirilecek bir işlem değildir. Çay hasadının hiç olmazsa 20-25 gün devam etmesi gerektiğini bilmeyen üreticimiz yoktur. Üreticilerimiz hiçbir söylenene kulak vermeden belirlenen limitler nisbetinde çay satmaya devam etsin. Çay alımlarımız günlük belirlenen limitler seviyesinde devam edecektir. ÇAYKUR mevcut kapasitesi ile üreticiden 1 kg daha fazla nasıl çay alırız hesabı ile uğraşmakta olduğunun bilinmesi gerekir. Acele edilmeden günlük hasada devam edilmesini özellikle istirham eder kolaylıklar dileriz. ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: Habermetre