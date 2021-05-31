Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Basın Bülteni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Basın Bülteni

Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Basın Bülteni
Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli üreticilerimiz, bilindiği gibi yaş çay alımlarımız kapasitenin üzerinde devam etmektedir.

Değerli üreticilerimiz, bilindiği gibi yaş çay alımlarımız kapasitenin üzerinde devam etmektedir. Alımlar 9 bin tonun üzerinde gerçekleşmektedir. Umut ediyoruz ki haftaya limitler azda olsa artırılacak duruma gelecektir. Bilinmeli ki üreticilerimizden 1 kg daha fazla yaş çay alımı için kapasite zorlanmaktadır. Çaykur' un her zaman üreticimizin yanında olduğunun bilinmesini ister, üreticilerimizin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemesini istirham ederiz. Yine bilinmeli ki limitler doğrultusunda acele edilmeden alımlar devam edecektir. Sağlıklı mutlu kaliteli ve bol bereketli bir kampanya geçirmenizi dileriz. ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Antony Blinken Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Beren Saat Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Basın Bülteni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 21:37:48. #1.15#

title