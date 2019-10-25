Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı
Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldıAzerbaycan, (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18'inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı
Azerbaycan, (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18'inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.