Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldıAzerbaycan, (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18'inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.

25.10.2019 11:40
Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

Azerbaycan, (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18'inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.

Kaynak: DHA
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