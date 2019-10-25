Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi
Çavuşoğlu, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdiAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nin ardından, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi.
25.10.2019 14:05
Çavuşoğlu, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nin ardından, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA