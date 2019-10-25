Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi

Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi

Çavuşoğlu, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdiAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nin ardından, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

25.10.2019 14:05
Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi

Çavuşoğlu, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nin ardından, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et