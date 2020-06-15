Çavuşoğlu - Zarif basın toplantısı - İran Dışişleri Bakanı Zarif
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklaması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi.
15.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:27
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklaması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA