Çavuşoğlu-Zaharieva ortak basın toplantısı

31.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:34

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye ile Bulgaristan arasında dostluk ve kalıcı bir iş birliği yaşandığını söyledi.

Resmi ziyaret için Bulgaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zaharieva, mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında dostluk ve kalıcı bir iş birliği yaşandığına değinen Zaharieva, "Bu dostluk ve ortaklığın kapsam olarak gittikçe genişlemesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimiz iyi komşuluk, karşılıklı güven ve saygıya dayanır. Devam edeceğine de yürekten inanıyorum. Türkiye, NATO'da müttefikimiz, komşumuz, en önemli ekonomi ortaklarımızdan biridir." dedi.

Türkiye'nin yasa dışı göç ve terörle mücadele alanlarında da çok önemli bir ortak olduğunun altını çizen Zaharieva, bugünkü ikili görüşmelerde bu ortaklık ve iş birliğine ilave hedefler konulduğunu anlattı.

- Ekonomi, enerji ve turizmde iş birliği

Mevcut gümrük kapılarının genişletilmesi için ikili iş birliğinin sürdürüleceğine işaret eden Zaharieva, "Sınırda trafik potansiyelini artırmak ekonomik iş birliğimizi artırmak demektir." diye konuştu.

Enerji alanında iki ülkenin önemli ortak olduğunu ifade eden Zaharieva, "Balkan Akımı olarak adlandırdığımız TürkAkım'ın ikinci borusunun inşaatıyla iş birliğimiz daha da artacak. Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan Türkiye aynı zamanda kaynakların çeşitlendirilmesi açısından önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Zaharieva, iki ülke arasında turizm alanındaki ilişkilere de değinerek, "Geçen yıl hem Türkiye'den Bulgaristan'a gelen, hem de Bulgaristan'dan Türkiye'ye giden turistlerin sayısında belirgin bir artış görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu da gözden geçirdiklerini dile getiren Zaharieva, "Bakan Çavuşoğlu ile bu bunalımların tek çözüm yolunun masa başında mümkün olabileceğinde mutabık kaldık. Hem Suriye'de hem de Libya'da siyasi diyalog ve süreçlerin başlatılması şarttır." ifadelerini kullandı.

Zaharieva, Elazığ depreminde hayatını kaybeden ve yaralananlar için büyük üzüntü duyduğunu, Türkiye ile bu konuda dayanışma içinde bulunduklarını vurgulayarak Bulgaristan'ın ihtiyaç durumunda, iyi, dost ve komşu ülke olarak yardıma hazır olduğunu aktardı.

Olabilecek en yakın zamanda hükümetler arasında karma oturum düzenlenmesi konusunda Çavuşoğlu ile mutabık kaldıklarını ifade eden Zaharieva, bu konuda yetkililerin gerekli koordinasyon ve hazırlığı yapacağını söyledi.

- Türk bayrağının yırtılmasına Bakan Zaharieva'dan tepki

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağının yırtılması olayına Bakan Çavuşoğlu'nun gösterdiği tepkiye katılan Ekaterina Zaharieva, "Ulusal sembollerin kötülenmesi ve aşağılanması kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Dün Sofya'da Auschwitz Toplama Kampı mahkumlarının kurtarılmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, yükselen aşırı milliyetçi hareketleri eleştirdiklerini hatırlatan Zaharieva, "Farklı dinlere, farklı uyruklara karşı kin, nefret ve ayrımcılık hareketlerini eleştirdik. Bu konuda siyasetçilerin kuru beyanları artık kesinlikle yeterli değil. Irkçılık ve nefrete karşı güç birliği yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA