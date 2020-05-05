Çavuşoğlu: Yurt dışında Covid-19 nedeniyle 473 vatandaşımız hayatını kaybetti
05.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize döndürdük
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com