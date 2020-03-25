Çavuşoğlu Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti-1
Çavuşoğlu Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti-1.
25.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:14
Çavuşoğlu Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti-1
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Kaynak: DHA