Çavuşoğlu: "Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor"
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Çavuşoğlu: "Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor"

22.01.2021 18:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlamasıBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: 'Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor'
Çavuşoğlu: 'Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor'
Çavuşoğlu: 'Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor'
Çavuşoğlu: 'Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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