Çavuşoğlu: "Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor"
22.01.2021 18:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlamasıBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir