Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti

Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna –Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.

Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna –Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.


- Hersek

Kaynak: DHA
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