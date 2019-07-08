Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna –Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna –Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.
- Hersek
Kaynak: DHA
Son dakika! Ali Babacan AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı
Son Dakika Haberleri
13:22 SETA'nın kendini savunmak için dünyadan örnek gösterdiği çalışmalarda "gazeteci fişlemesi" var mı?