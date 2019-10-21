Çavuşoğlu: "YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor."
Çavuşoğlu: "YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor.
21.10.2019 09:56
Çavuşoğlu: "YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor."
Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor."
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