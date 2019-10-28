Çavuşoğlu: "YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor"

Çavuşoğlu: "YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor"

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

28.10.2019 14:53
Çavuşoğlu:

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka birşey beklenmez"

Kaynak: AA

VİDEO: Çavuşoğlu: "YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor"
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