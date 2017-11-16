Çavuşoğlu: "Ypg, Kürt Kardeşlerimizin Ellerindeki Tapuları, Mülklerini Aldı ve Kürt Kardeşlerimizi...
- 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.
- 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. (3)