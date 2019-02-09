Çavuşoğlu: "Yolcu Sayısının En Çok Arttığı Ülke Türkiye Oldu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada yolcu sayısının en çok arttığı ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirterek, "Antalya Havalimanı'na 2002'de 10 milyon yolcu gelirken, 2018'de 32 milyondan fazla yolcu geldi. Dolayısıyla yolcunun mutluluğu bir şehre gelirken havalimanına inerken başlar." dedi.

Çavuşoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya Havalimanı'na yapılan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışında, Türkiye'deki bir ilki gerçekleştirerek hayati bir sistemi devreye aldıklarını söyledi.

Bu sistemin dünyada yeni olduğunu sadece 6-7 şehirdeki havalimanlarında bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün burada şimdi bu sistemi anlatmaya kalksam Ulaştırma Bakanımız var. Meteorolojiden bahsetsem Tarım ve Orman Bakanımız var. 'Dışişleri Bakanı olarak sen niye çıktın?' diye soracak olursanız, havada en çok uçan insanlardan bir tanesi olarak bu sistem beni de yakın dan ilgilendiriyor." diye konuştu.

Bir Antalyalı olarak da Türkiye'de ilk defa bu sistemin Antalya'ya kurulmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, başta dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye'deki tüm önemli havalimanlarında bu sistemin yer alacağını kaydetti.

Uçuş güvenliği bakımından gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Rabbim biz insanlara akıl vermiş ve 'Aklını iyi kullan' diye buyurmuş. Bu düşünceyle insanoğlu dünya geliştikçe bilim geliştikçe her şeye bir çare bulmaya çalışmış. Bugün uçaklardaki sistemler hangi bulut tehlikeli hangi bulut tehlikesiz bunu gayet güzel bir şekilde tespit ediyor. Nerede hava boşluğu var nerede yok bunu da tespit ediyor. Bazen açık bir havada hiç beklenmedik bir hava boşluğu oluyor. Nerede rüzgar var rüzgarın şiddetini tespit ediyor."

Bazen rüzgar kırılımını uçaklardaki sistemlerle tespit etmenin kolay olmadığını anlatan Çavuşoğlu, o nedenle bu sistemin büyük bir yeniliği kazandırdığını bildirdi.

Sivil havacılıkta Türkiye'nin dünyayla yarışabilir hale geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada 15 yılda belki de yolcu sayısının en çok arttığı ülke Türkiye olmuştur. Antalya Havalimanı'na 2002'de 10 milyon yolcu gelirken, 2018'de 32 milyondan fazla yolcu geldi. Dolayısıyla yolcunun mutluluğu bir şehre gelirken havalimanına inerken başlar. Uçak sallanmaya başlarken 'Nereden geldik bu şehre' diyoruz. Tedirgin oluyoruz, ister istemez. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sivil havacılıkta teknolojiler daha da geliştirilecektir. "

Kaynak: AA