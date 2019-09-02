Çavuşoğlu, 'yol ayrımındaki çok taraflılık' panelinde konuştu
Çavuşoğlu, 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' panelinde konuştuSlovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmacı olarak katıldığı 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' (Multilateralism at Crossroads) panelinde konuştu.
02.09.2019 19:38
Çavuşoğlu, 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' panelinde konuştu
Slovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmacı olarak katıldığı 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' (Multilateralism at Crossroads) panelinde konuştu.
Kaynak: DHA