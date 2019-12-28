Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Avrupa bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi.
28.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
'Avrupa bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com