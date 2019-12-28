Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor
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Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Avrupa bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi.

28.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:28
Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor

Dışişleri Bakanı tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


' bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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