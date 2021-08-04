Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Manavgat'ta ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangından zarar gören vatandaşın evini en geç bir sene içinde teslim edeceklerini belirterek, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangından zarar gören vatandaşın evini en geç bir sene içinde teslim edeceklerini belirterek, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık." dedi.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören bölgelerdeki incelemelerin ardından, Kalemler Mahallesi'nde açıklamada bulundu.

Tatar'a, yangının nasıl başladığını, şu ana kadar neler olduğunu, neler yaptıklarını anlattıklarını belirten Çavuşoğlu, Tatar'ın ziyarette personele güç veren, motive eden sözleri olduğunu söyledi.

Yangının Antalya'da özellikle üç noktada devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Manavgat'ın kuzeybatısında Taşağıl'ın kuzeyinde yukarıda devam ediyor, vadiye indiği için havadan ve karadan müdahale etmek zorlaşıyor. İbradı tarafında tepelik bölgede yangın devam ediyor. Göreceli olarak orası tehdit oluşturmuyor. Gündoğmuş merkezdeki yangın kontrol altına alınsa da Alanya Alara ve Manavgat tarafına sahile inmeye çalışan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar. Tüm imkanlarımızla arkadaşlarımız bu mücadeleyi sürdürüyor."

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Hasar tespitlerinin devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu anda sahada, milletvekillerimiz, ekiplerimiz ve değişik kurumlardan Defterdarlıktan, Tarım ve Orman Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan arkadaşlarımız hasarları tespit ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Bugün sizler de gördünüz. Konteyner talebi vardı. Vatandaşımız arsasının, tarlasının başından ayrılmak istemiyor. O imkanları da sağladık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık. Tespit yapıldığı yerlerde hemen yatırıyoruz. Diğer taraftan küçükbaş büyükbaş hayvanlar da telef oldu maalesef. Onların da sayısı belli oldu. Onlara da ödüyoruz."

Vatandaşların duyarlı davrandığını ve beş yıl yetecek saman ve yem geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının yem ve saman da getirdiğini anlattı.

Bu tür ihtiyaçları karşıladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Gördüğünüz evlerin hepsi yanmıştı, tehlike arz ediyordu, yıkıldı. Bunların yerine vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talebine göre tek katlı, iki katlı bazı yerlerde apartmanlar da yandı. Onların talebine göre evlerimiz yapılacak. Bir ay içinde örnek evimiz de burada inşa adilmiş olacak. En geç bir sene içinde evlerimizi yapıp, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız