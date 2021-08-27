Çavuşoğlu, "Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı"na katıldı
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Çavuşoğlu, "Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı"na katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantı ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat İlçesi ve çevresinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Manavgat Gençlik Merkezi'nde "Yangın Sonrası...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantı ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat İlçesi ve çevresinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Manavgat Gençlik Merkezi'nde "Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Çavuşoğlu, 'Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, 'Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, 'Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Çavuşoğlu, "Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı"na katıldı - Haberler
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