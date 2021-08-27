Çavuşoğlu, "Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı"na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantı ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat İlçesi ve çevresinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Manavgat Gençlik Merkezi'nde "Yangın Sonrası...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantı ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat İlçesi ve çevresinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Manavgat Gençlik Merkezi'nde "Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı