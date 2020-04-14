Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (5)
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Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantik Konseyi, Güncel

Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (5)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı .

14.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:27
Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (5)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katılması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı . (5)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19'un İdlib'deki durumu daha kötüleştirdiğine işaret ederek, "uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı."

Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (5)

Kaynak: AA

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