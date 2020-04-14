Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (4)
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Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantik Konseyi, Güncel

Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (4)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı .

14.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:54
Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (4)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katılması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı . (4)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19'un İdlib'deki durumu daha kötüleştirdiğine işaret ederek, "uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (4)

Kaynak: AA

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