- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.(1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz"

Kaynak: AA