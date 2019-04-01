Çavuşoğlu: "Venezuela'yı Desteklemeye Devam Edeceğiz"
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.(1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz"
Kaynak: AA