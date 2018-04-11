Çavuşoğlu ve Zeybekci "Kek Eşbaşkanlıkları"Na Getirildi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çauşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ülkelerle oluşturulan "Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları"na getirildi.

Çavuşoğlu ve Zeybekci

Başbakan Yardımcısı Hakan Çauşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ülkelerle oluşturulan "Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları"na getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Başbakan Binali Yıldırım imzalı karara göre;

Çavuşoğlu, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan KEK Eşbaşkanı,

Zeybekci, Etiyopya, Güney kore, İran, Kenya, meksika, Mısır, Rusya Federasyonu ve Yunanistan KEK Eşbaşkanı oldu. - İstanbul

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