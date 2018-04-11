Çavuşoğlu ve Zeybekci "Kek Eşbaşkanlıkları"Na Getirildi
Başbakan Yardımcısı Hakan Çauşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ülkelerle oluşturulan "Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları"na getirildi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çauşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ülkelerle oluşturulan "Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları"na getirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Başbakan Binali Yıldırım imzalı karara göre;
Çavuşoğlu, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan KEK Eşbaşkanı,
Zeybekci, Etiyopya, Güney kore, İran, Kenya, meksika, Mısır, Rusya Federasyonu ve Yunanistan KEK Eşbaşkanı oldu. - İstanbul