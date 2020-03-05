: Çavuşoğlu ve Raab Ortak Basın Toplantısı

05.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:47

Dışileri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Rabb ile ortak basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'nin NATO müttefikleri ve ABD'den beklentilerini bir kez daha vurguladı

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