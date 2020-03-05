Çavuşoğlu ve Raab Ortak Basın Toplantısı
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu ve Raab Ortak Basın Toplantısı - Haber

Çavuşoğlu ve Raab Ortak Basın Toplantısı

Dışileri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Rabb ile ortak basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'nin NATO müttefikleri ve ABD'den beklentilerini bir kez daha vurguladı.

05.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:47

Dışileri bakanı , Dışişleri Bakanı Dominic Rabb ile ortak basın toplantısında, 'nin İdlib bölgesinde yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'nin NATO müttefikleri ve ABD'den beklentilerini bir kez daha vurguladı



Haber Videosu

: Çavuşoğlu ve Raab Ortak Basın Toplantısı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler