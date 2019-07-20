Çavuşoğlu ve Pompeo S-400 ve F-35'leri görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile S-400 füze savunma sistemi ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Telefonda görüşen iki bakanın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı füze savunma sistemi ile ABD'den sipariş ettiği F-35 savaş jetlerinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin Menbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konularını ele aldığı öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle