Çavuşoğlu ve Pompeo S-400 ve F-35'leri görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile S-400 füze savunma sistemi ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Görüşmenin ayrıntılarına dair henüz iki bakanlıktan da resmi bir açıklama yapılmadı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile S-400 füze savunma sistemi ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi.
Telefonda görüşen iki bakanın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı füze savunma sistemi ile ABD'den sipariş ettiği F-35 savaş jetlerinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin Menbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konularını ele aldığı öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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