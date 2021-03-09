Bakan Çavuşoğlu Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü

09.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:58
Bakan Çavuşoğlu Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kamilov ile Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılması beklenen Çavuşoğlu'nun Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile görüşmesinin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyavev tarafından kabul edilmesi planlanıyor. - TAŞKENT

Bakan Çavuşoğlu Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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