Çavuşoğlu ve Oktay'ın Yeni Zelanda Ziyareti Takdir Kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya ziyareti dünyanın dört bir yanından Müslümanların takdirini kazandı. Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısının ardından dünya liderleri ve yetkililer kınama mesajı göndermekle yetinirken, ülkeye ilk ziyaret Türkiye'den gerçekleştirildi. Türk vatandaşlarının da yaralandığı terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentine geldi. Kente varan Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile bir araya geldi. Oktay ve Çavuşoğlu'nun bu ziyareti dünyanın farklı noktalarındaki Müslümanlar tarafından da takdir topladı. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Müslümanlar, "Pakistanlı kardeşleriniz adına da mükemmel bir jest", "Her zaman olduğu gibi Türkiye, Müslümanların yanında", "Allah sizi korusun", "Bu dünyanın her yerindeki Müslümanlar için çok şey", "Türkiye ile gurur duyuyoruz. İnsani nedenlerle her zaman bir adım atıyorsunuz" yorumlarını yaptı.

