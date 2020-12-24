Çavuşoğlu ve Lavrov'un 29 Aralık'ta yapacağı görüşmenin ana konusu Dağlık Karabağ olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunun ele alınacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunun ele alınacağını bildirdi.

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Çavuşoğlu'nun Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret ile ilgili bilgi verdi.

Çavuşoğlu'nun 29 Aralık'ta Lavrov'un davetlisi olarak Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi çerçevesinde 8'inci Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere Soçi'ye geleceğini aktaran Zaharova, 7'nci toplantının 29 Mart 2019'da Antalya'da yapıldığını hatırlattı.

Her iki bakanın görüşmesi esnasında uluslararası sorunlar ve bölgesel güncel konuların detaylı şekilde ele alınacağını kaydeden Zaharova, Karadeniz bölgesi, Ukrayna, Orta Asya, Güney Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki durumun görüşüleceğini belirtti.

Görüşmede 10 Kasım'da Dağlık Karabağ konusunda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü açıklamasının hayata geçirilmesi ile ilgili mevcut sorunların detaylı şekilde ele alınmasının planlandığını vurgulayan Zaharova, bölgede taraflara insani yardım, muhtemel çatışma riskinin en aza indirilmesi konusuna vurgu yapılacağına işaret etti.

Zaharova, "Görüşmelerin odak noktası Dağlık Karabağ çatışma alanında ateşkesin ve askeri faaliyetlerin izlenmesi için Rus-Türk ortak merkezinin faaliyetlerinin yoluna sokulması olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura