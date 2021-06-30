Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye-Rusya heyetler arası görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Türkiye-Rusya heyetler arası görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti
Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti
Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti
Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Burak Özçivit Kerem Kamışlı
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:32:58. #1.16#

title