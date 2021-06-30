Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye-Rusya heyetler arası görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Türkiye-Rusya heyetler arası görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı