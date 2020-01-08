Çavuşoğlu ve Lavrov'dan basın toplantısı (1)
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu ve Lavrov'dan basın toplantısı (1) - Haber

Çavuşoğlu ve Lavrov'dan basın toplantısı (1)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

08.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:42
Çavuşoğlu ve Lavrov'dan basın toplantısı (1)

DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı ve Federasyonu Dışişleri Bakanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "İki lider Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor" dedi. Erdoğan ve Putin görüşmesine değinen Mevlüt Çavuşoğlu,  "Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler