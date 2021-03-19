Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Suriye, terörle mücadele ve Afganistan konularını görüştü
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Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Suriye, terörle mücadele ve Afganistan konularını görüştü

19.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:00
Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Suriye, terörle mücadele ve Afganistan konularını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ikili ilişkiler, Suriye, terörle mücadele ve Afganistan konularını ele aldıkları bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ikili ilişkiler, Suriye, terörle mücadele ve Afganistan konularını ele aldıkları bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynaklar, iki mevkidaşın Suriye, terörle mücadele ve Afganistan hakkında görüştüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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