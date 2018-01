Çavuşoğlu ve Gül Kilis'te

(Haber-Kamera Taylan YILDIRIM, Reşit ÇELEBİOĞLU, Can EROK, Güven USTA-KİLİS-DHA)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 8'inci gününe girdi. TSK'dan yapılan açıklamada, 7 günde 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK, harekatta bugüne kadar 3 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, 30 Mehmetçiğin ve 24 ÖSO mensubunun yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Zeytin Dalı Harekatı 8'inci gününe girerken, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Hatay'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinden de Suriye topraklarına geçen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'deki PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere sevkiyat ve lojistik destek de devam etti. Hatay'ın Hassa ilçesi bölgesinde de sabah saatlerinde 2 'Sikorsky' ve 1 Atak helikopteri, tam teçhizatlı olarak Suriye tarafına geçiş yaptı. Afrin'den atılan roketlerin düştüğü Reyhanlı ilçesinde ise esnaf işyerlerine Türk bayrakları astı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son gelişmeler açıklandı. 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada şu bilgiler verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivilmasum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Harekatın başından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir. Harekat, icra edilen hava harekatı ile koordineli olarak kara ateş destek vasıtaları ile de desteklenmektedir. Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖPDYPKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığı, aynı açıklama kapsamında yine Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı hakkında da şu gelişmeleri bildirdiHudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumakyaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskün mahal ve 2.015 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın aramatemizleme çalışmaları sürdürülürken; PKKKCKPYDYPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

ÇAVUŞOĞLU VE GÜL KİLİS'TE

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valiliğini ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Çavuşoğlu ve Gül, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, bir süre makamda Vali Tekinarslan'dan kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Belediye Başkanı Hasan Karayı ziyaret etti.

TERÖRİST MEVZİLERİ BOMBALANIYOR

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri karadan, jetler tarafından da havadan ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden yükselen siyah duman Kilis'ten de görüldü.

İŞ DÜNYASI VE STK TEMSİLCİLERİ KİLİS'TE

İş dünyası temsilcisi TOBB başta olmak üzere ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED başkan ve temsilcileri Kilis'e geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret eden heyet, roketli saldırılar sonrasında çekilen resimlerden oluşan sergiyi de gezdi. Heyet adına Valilikte açıklamayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkcıoğlu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürüttüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız. Suriye'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana, Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Diğer taraftan, Suriye'nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan da, savaşın ortasında kalmış 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte, Suriye'ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu. Kilis'in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz dedi.

İNSAN HAYATINA EN BÜYÜK DEĞERİ BİZ VERİRİZ

Operasyon hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunan devletlere de set tepki gösteren Rıfat Hisarcıklıoğlu, Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar. Diğer taraftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay'da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis'teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir ahi. Kırıkhan'daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi dedi.

ORTAK DURUŞ SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücut olduğumuzu da vurgulayan Rıfat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi

Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız. Birazdan, teröristlerin saldırısı ile zarar gören camiyi ziyaret edeceğiz. Hainlerin bir camiye saldırmış olması, her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının en açık göstergesidir. Herkes şunu artık görmelidir; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurtdışındaki muhataplarımıza da bu harekatın haklılığını anlatıyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız.

Heyet daha sonra Kilis Belediyesi ile roketle saldırı düzenlenen tarihi Çalık Camisini ve hayatını kaybeden iki vatandaşın ailesine ziyaret etti.