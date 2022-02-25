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Çavuşoğlu ve Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Çavuşoğlu ve Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Temsilci Borrell, "Kabul edilemez bu saldırganlığı mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak için koordinasyon içinde olmak üzere mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin detayı hakkında bilgi verilmedi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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