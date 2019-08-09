Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerin Valilik ziyareti

Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerin Valilik ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Valiliğe gelişi Ziyaretten detaylar SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Samsun Valiliğini ziyaret etti.

09.08.2019 13:17
Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerin Valilik ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Valiliğe gelişi
Ziyaretten detaylar SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Samsun Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA
Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerin Valilik ziyareti
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