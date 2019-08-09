Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

09.08.2019 16:42
Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
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