Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.