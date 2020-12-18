Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik'le bir araya geldi
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Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik'le bir araya geldi

18.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:12
Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulundukları Ukrayna'da Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulundukları Ukrayna'da Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik'le bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çevik'le ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusunun çatıştığı Donbas'taki son durumu görüştüklerini ifade etti.

Çevik'in, kurulduğu günden bu yana misyonun başkanlığını yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, "Donbas, diplomatik yollardan çözülmeli, Minsk Anlaşmaları tam olarak uygulanmalı." paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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